فرقاطة روسية تطلق صاروخ تسيركون على هدف في البحر الأبيض

أطلقت فرقاطة "أدميرال جورشكوف" الروسية صاروخا من طراز "تسيركون" عالي الدقة على هدف في البحر الأبيض.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن صاروخ "تسيركون" تم إطلاقه من فرقاطة "أدميرال جورشكوف" المتواجدة في بحر بارنتس، حيث أصاب الصاروخ هدفا بحريا على مسافة حوالي ألف كيلومتر.

وأضاف البيان: "إطلاق الصاروخ جاء كجزء من اختبار جديد انتهى بنجاح".

يذكر أن "تسيركون" هو أول صاروخ روسي، مجنح وتفوق سرعته سرعة الصوت، قادر على القيام برحلة إيرودينامية طويلة المدى مع القيام بمناورة في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، باستخدام قوة الدفع لمحركه الخاص على طول مسافة التحليق بأسرها، بحسب سبوتنيك.

وتصل السرعة القصوى للصاروخ إلى 9 "ماخ" (تسع مرات من سرعة الصوت)، نحو 2.65 كم/ ثانية على ارتفاع 20 كم، أي أكثر من 10 آلاف كم في الساعة، ويبلغ مداه الأقصى نحو 1000 كم، وهو قادر على ضرب الأهداف الموجودة على سطح الماء وعلى البر بالفعالية نفسها.