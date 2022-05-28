اليابان: الإفراج عن واحدة من مؤسسي الجيش الأحمر الإرهابي من السجن



ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أنه جرى اليوم السبت إطلاق سراح واحدة من مؤسسي المجموعة الإرهابية، الجيش الأحمر الياباني اليساري المتطرف، بعد قضائها عقوبة طويلة بالسجن.



وقضت فوساكو شيجينوبو، التي تبلغ الآن 76 عاما من العمر، عقودا هاربة من السلطات قبل أن يلقى القبض عليها في اليابان عام 2000. وحُكم عليها بالسجن عشرين عاما في قضية احتجاز رهائن ترجع لعام 1974 في السفارة الفرنسية بلاهاي، وذلك بعد إجراءات محاكمة استمرت ست سنوات.



وقالت شيجينوبو لدى إطلاق سراحها إن مجموعتها أعطت أولوية للقتال على حساب كل شيء آخر، وهو ما سبب معاناة لأبرياء لا تعرفهم.



كما تردد أنها قالت "أود أن استغل هذه الفرصة لأعرب عن اعتذاري".



وأثناء فترة سجن شيجينوبو، تردد أنها خضعت لعدد من العمليات الجراحية بسبب إصابتها بالسرطان.



وخلال حصار السفارة الفرنسية في لاهاي يوم 13 أيلول/سبتمبر 1974، احتجز الجيش الأحمر السفير الفرنسي وعشرة أشخاص، رهائن لإجبار السلطات على الإفراج عن عضو سجين ينتمي للمجموعة.



وقد أصيب رجلا شرطة. ولم تكن شيجينوبو موجودة أثناء عملية أخذ الرهائن، ولكن إحدى المحاكم وجدت أنها مذنبة بالتخطيط للجريمة إلى جانب ثلاثة أعضاء آخرين من الجيش الأحمر في 2006.



وكانت شيجينوبو شاركت في تأسيس الجيش الأحمر في لبنان عام 1971. وفي أوج نشاط المجموعة في سبعينيات القرن الماضي وصل عدد أعضائها إلى نحو 40 فردا. وبعد عام من القبض عليها، فككت شيجينوبو المجموعة.