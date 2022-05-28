أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حملة مكبرة لمواجهة القوارض لحماية محصول القمح تحت إشراف المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وبمتابعة الدكتور محمد السيد نوار، مدير عام الزراعة ، ويرأُس اللجنة المنفذة للحملة المهندس عبدالغني أبو مسلم، مدير إدارة مكافحة القوارض بالبحيرة.

وقال المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن القوارض تعتبر من الآفات الخطيرة التي تهدد المحاصيل الحقلية والمواد المخزونة، مشيرًا إلى أنها من الآفات ذات القدرة التناسلية العالية، وعلى الانتشار والاختباء، حيث تقوم بالتغذية على غذاء الإنسان والحيوان وتتسبب في إتلاف كثير من المحاصيل، و جارِ حاليًا تحزيم شون القمح الموجودة بمراكز المحافظة بطعم الراكومين وذلك حفاظًا على المخزون الغذائي للبلاد.

وأكد وكيل الوزارة، أن الأضرار التي تسببها الفئران على المحاصيل ذات أهمية اقتصادية كبيرة تستدعي العمل البرامجي لمكافحتها، حيث تقوم بالتغذية على الحبوب المخزونة على أسطح منازل الفلاحين بجانب بعض الشون المكشوفة وأماكن التخزين في الصوامع البلدية، وقد تتسبب الأضرار في تدمير من 30 إلى 40% من الحبوب والمحاصيل إن لم تُكافح ويتم السيطرة على إعدادها.

وأشار الدكتور محمد السيد نوار، مدير عام الزراعة، إلى أنه يتم دوريًا عمل حملة مكثفة لمكافحة القوارض والفئران، تشمل كل القرى والنجوع بالمراكز، كإجراء احترازي للحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية والصحية، بالإضافة إلى إجراء حصر مبدئي بالمناطق الأكثر تضررًا وأماكن تكتل فئران الحقل، لبدء أعمال المكافحة خاصة بعد حصاد محصول القمح للحد من الفاقد سواء في فترة الحصاد أو تخزين المحصول بمخازن الغلال والشون.

وأشار المدير العام، إلى أن أهم أسباب الزيادة في أعداد الفئران في القرى، هو سوء عمليات تخزين الحبوب وعدم التخلص من مخلفات النباتات والمصارف، حيث تستخدمها الفئران مأوى لها وعدم الاستخدام الأمثل للمبيدات مما أدى إلى تناقص الأعداء الحيوية.

وأكد المهندس عبدالغني أبو مسلم، مدير إدارة مكافحة القوارض بالبحيرة، أنه يتم حاليًا توزيع الطعم الراكومين المسيل للدم حول الشون والصوامع بكافة مراكز المحافظة، وذلك نظرًا لخطورة الفئران على محصول القمح، في هذا التوقيت من الموسم.