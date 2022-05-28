 مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا فى حادث تدافع بكنيسة نيجيرية - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا فى حادث تدافع بكنيسة نيجيرية

الشرطة النيجيرية
الشرطة النيجيرية
(د ب أ)
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 7:36 م | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 7:36 م

أكدت الشرطة النيجيرية اليوم السبت مقتل واحد وثلاثين شخصا، وإصابة أكثر من سبعة آخرين، في حادث تدافع خلال فعالية بإحدى الكنائس جنوبي البلاد.

وقالت جريس إيرينج-كوكو المتحدثة باسم الشرطة في ريفر ستيت، لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) "اشتمل التدافع على حشد كبير جاء للحصول على تبرعات غذائية مجانية".

وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى أنه كان هناك نوع من التزاحم بين الحشد قبل بدء الفعالية في مدينة بورت هاركورت وهو ما أدى إلى التدافع .

وذكر المنفذ الإعلامي المحلي بانش في وقت سابق أن العشرات من الأشخاص تجمعوا من أجل فعالية "شوب فور فري " الخيرية التي تنظمها كنيسة كينجز اسيمبلي والتي أقيمت عند نادي بورت هاركورت بولو كلاب، واصطف الكثيرون من أمس الجمعة للدخول.

وتردد أنه جرى نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى بورت هاركورت العسكري القريب.


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