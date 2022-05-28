مؤسسة البنك التجارى الدولى (CIB) ترعى أطفال السرطان بصعيد مصر

قامت مؤسسة البنك التجارى الدولى ــ مصر Foundation CIB، بتمويل تجهيز وتشغيل وحدتين لعلاج سرطان الأطفال بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر بتكلفة إجمالية تتخطى 11 مليون جنيه لعلاج نحو 900 طفل، والتى تم افتتاحها للتشغيل الرسمى يوم 23 مايو 2022.

ويأتى الافتتاح بحضور السيد عمرو الجناينى، الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجارى الدولى، كما شرف الافتتاح بحضور الدكتورة داليا عبدالقادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك وعضو مجلس أمناء مؤسسة البنك التجارى الدولى، والسيد لؤى أمين رئيس القطاع المالى بالبنك وأمين الصندوق لمؤسسة البنك التجارى الدولى، والسيدة نادية حسنى الأمين العام لمؤسسة البنك التجارى الدولى، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، والسيدة لوجين حسين مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجارى الدولى.

وخصصت مؤسسة البنك التجارى الدولى، وحدة للإقامة الداخلية وأخرى لعلاج اليوم الواحد، حيث تتضمن وحدة الإقامة الداخلية عدد من الغرف التى تضم سريرين فى كل غرفة لإقامة الأطفال المتلقين للعلاج الكيماوى والإشعاعى وعمل التحاليل المعملية والإشاعات التشخيصية مع متابعتهم بأحدث الأجهزة الطبية، كما تحتوى الوحدة على غرف فردية بنظام العزل موجب الضغط للأطفال ضعيفى المناعة، وأخرى بنظام العزل سالب الضغط للأطفال المصابين بأمراض معدية.

وأما وحدة تلقى علاج اليوم الواحد، فقد تم تجهيزها أيضا على أكمل وجه وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تضم كراسى ريكلاينر وأحدث أجهزة ضخ المحاليل وأحدث الأجهزة لمتابعة الوظائف الحيوية أثناء تلقى العلاج خلال الجلسات الطويلة أو القصيرة تحت الإشراف والمتابعة الدائمة من الأطباء والتمريض على أن يكون دخول وخروج الطفل للمستشفى فى نفس اليوم.

وفى هذا السياق، أعرب السيد عمرو الجناينى عن مدى سعادته بمشاركة مؤسسة البنك التجارى الدولى ــ مصر فى بناء وتجهيز وتشغيل هذا الصرح الطبى العظيم على أرض صعيد مصر كإحدى أهم الخطوات الداعمة والمتماشية مع رؤية الدولة المصرية للنهوض بالقطاع الطبى وتوفير حياة كريمة لكل أطفال مصر، حيث تولى مؤسسة البنك التجارى الدولى اهتماما بالغا لخدمة الأطفال الأقل حظأ وتوفر لهم أفضل الخدمات الصحية على أعلى مستوى والتى يخصص لها البنك التجارى الدولى ــ مصر نسبة 1.5% من صافى أرباحه السنوية.

وأكد المهندس حسام القبانى، نائب رئيس مجلس أمناء مستشفى شفاء الاورمان، مشيرا على أهمية دور مؤسسة البنك التجارى الدولى من خلال تمكين ودعم مقدمى الخدمات الصحية فى مصر كمؤسسة شفاء الاورمان وهى المؤسسة الأولى والوحيدة فى صعيد مصر التى تسعى لتوفير جميع خدماتها مجانا، وذلك لتخفيف العبء على الأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد.