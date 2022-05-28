بولندا: نحتاج مليارات اليورو لدعم اللاجئين الأوكرانيين

أفاد نائب وزير الشؤون الداخلية في بولندا ومفوض الحكومة لشؤون اللاجئين بافيل شيفيرناكر، بحاجة بلاده إلى مليارات اليورو لدعم اللاجئين الأوكرانيين.



وقال في تصريحات أوردتها وكالة «سبوتنيك»: «منذ البداية قلنا أن المساعدة التي نقدمها هي بمليارات اليورو وليس بالملايين».



وأضاف: «ينبغي أيضًا احتساب مساعدات الاتحاد الأوروبي للدول التي تساعد اللاجئين بالمليارات، كما كان الحال في تركيا أو اليونان».



وتابع: «مقترحات المفوضية الأوروبية اليوم أبعد من أن تكون كافية»، معتبرا أن "أموال صندوق التضامن الذي يتم من خلاله تمويل قضايا مساعدة اللاجئين استخدمت بنسبة 95%».



وأعلن حرس الحدود البولندي عن عبور نحو 3.6 مليون مواطن من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية.