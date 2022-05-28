 بولندا: نحتاج مليارات اليورو لدعم اللاجئين الأوكرانيين - بوابة الشروق
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بولندا: نحتاج مليارات اليورو لدعم اللاجئين الأوكرانيين

وكالات
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 12:11 م | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 12:11 م
أفاد نائب وزير الشؤون الداخلية في بولندا ومفوض الحكومة لشؤون اللاجئين بافيل شيفيرناكر، بحاجة بلاده إلى مليارات اليورو لدعم اللاجئين الأوكرانيين.

وقال في تصريحات أوردتها وكالة «سبوتنيك»: «منذ البداية قلنا أن المساعدة التي نقدمها هي بمليارات اليورو وليس بالملايين».

وأضاف: «ينبغي أيضًا احتساب مساعدات الاتحاد الأوروبي للدول التي تساعد اللاجئين بالمليارات، كما كان الحال في تركيا أو اليونان».

وتابع: «مقترحات المفوضية الأوروبية اليوم أبعد من أن تكون كافية»، معتبرا أن "أموال صندوق التضامن الذي يتم من خلاله تمويل قضايا مساعدة اللاجئين استخدمت بنسبة 95%».

وأعلن حرس الحدود البولندي عن عبور نحو 3.6 مليون مواطن من أوكرانيا إلى بولندا منذ بدء العملية الخاصة الروسية.

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