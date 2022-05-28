الأرجنتين تسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود

أعلنت الأرجنتين، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود.

وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية، في بيان، إنّ نتيجة فحص الـ بي سي لأول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود جاءت إيجابية.

وأضاف البيان أن المصاب يخضع للعلاج، في حين تتم مراقبة المخالطين المقربين منه الذين لم تظهر عليهم حتى الآن أي أعراض.

وأفادت تقارير إعلامية محلية، بأن المريض رجل يبلغ 40 عاما عاد مؤخرا من إسبانيا التي أعلنت حكومتها قبل يومين عن 59 إصابة.

في وقت لا يزال العالم يتعافى من وباء كورونا الذي انتشر على مدى أكثر من عامين، بدأت أسئلة تتعالى بشأن ما إذا كان من الممكن أن يتحول فيروس جدري القرود، الذي أعُلن عن ظهوره أخيرا، إلى وباء عالمي جديد مثلما حصل مع فيروس كورونا.

وقد تم اكتشاف مرض جدري القرود لأول مرة في عام 1958 نتيجة حدوث تفشي لمرض يشبه الجدري بين مجموعة من القرود المخصصة لإجراء الأبحاث العلمية، ونتيجة لذلك أطلق على هذا المرض جدري القرود، بينما تم تشخيص أول حالة إصابة بهذا المرض بين البشر في عام 1970 في جمهورية الكونغو.