حنان مطاوع تحصل على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم قابل للكسر

شهد حفل ختام الدورة 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، الجمعة، حصول عدد كبير من الفنانيين على جوائز العام، وسط حالة كبيرة من البهجة والسعادة.

وحصلت الفنانة حنان مطاوع، على جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم "قابل للكسر" الذي عرض في العام الماضي، موجهة الشكر للمركز الكاثوليكي على الجائزة ولجنة التحكيم.

وكانت لجنة تحكيم هذه الدورة، والتي تشكّلت برئاسة المخرج علي إدريس وعضوية كل من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست اشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، قد اجتمعت في وقت سابق في نهاية شهر يناير الماضي على مدار يومين لمشاهدة الأفلام المشاركة في هذه الدورة، وتحديد جوائز المهرجان.