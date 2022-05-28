الصحة: 4 إصابات وحالتي وفاة يوميا بكورونا خلال الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 4 إصابات، وذلك خلال الأسبوع الماضي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ حالتين جديدتين.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 16 متعافيًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 445701 متعاف.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 35 مليونًا و178 ألفًا و603 من المحصنين بالكامل حتى الآن، حيث ناشدت الصحة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كل أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بالفيروس ومتحوراته.