نادال يحضر نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد وليفربول

كشف نجم التنس الإسباني رافاييل نادال أنه يعتزم حضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقررة اليوم السبت، بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي على ملعب استاد فرنسا بالعاصمة باريس، وذلك رغم مشاركته حاليا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس).

ويتطلع ريال مدريد اليوم إلى التتويج بلقب البطولة الأوروبية للمرة الرابعة عشرة وأضافته إلى لقب الفوز بالدوري الإسباني، بينما يتطلع ليفربول إلى إضافة اللقب الأوروبي إلى لقبيه في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

وكان نادال قد تأهل إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) ببطولة رولان جاروس إثر فوزه على الهولندي بوتيتش فان دي زاندشولب 6 / 3 و6 / 2 و6 / 4 أمس الجمعة ضمن منافسات الدور الثالث.

كان زين الدين زيدان، النجم السابق والمدرب السابق لريال مدريد، ضمن الحضور خلال مباراة نادال /35 عاما/ أمس، والتأهل من خلالها لمواجهة الكندي فيليكس أوجه أليازيمي في الدور الرابع.

ورغم أن نادال لم يتحدث مع زيدان، ولكنه كان قد علم بحضوره المباراة، وقد أعلن نادال، المتوج بـ 21 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، أنه يعتزم حضور نهائي دوري الأبطال اليوم لمؤازرة ريال مدريد الذي يدربه المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

وقال نادال بشأن زيدان في تصريحاته للصحفيين :"لم أره، لكنني علمت بوجوده، علمت أنه حاضر لأنني سمعت الجماهير تردد اسمه طوال الوقت."

وأضاف :"لذلك أدركت أنه متواجد، لكن لم يكن لدي فرصة لرؤيته بعد المباراة أو التحدث معه."

وتابع نادال في تصريحاته أمس :"سأرى غدا (السبت) كيف أستيقظ، لأنه لا يمكن توقع أي شيء بشأن حالتي البدنية."

وذكر :"لكن إن لم يحدث شيء، وأتوقع ألا يحدث شيء، وإذا تمكنت من إجراء المران بالشكل المناسب غدا (السبت)، أعتزم وأهدف أن أتواجد هناك (في استاد فرنسا).