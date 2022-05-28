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8 قتلى إثر انهيارات أرضية جنوبي الصين

د ب أ
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 4:42 ص | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 4:42 ص

لقي ثمانية أشخاص حتفهم جراء انهيارات أرضية نجمت عن أمطار غزيرة في جنوب شرق الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء الصين «شينخوا» الرسمية عن مكتب معلومات مقاطعة ووبنج قوله، إنّه تم العثور على خمسة ضحايا في مبنى أحد المصانع المنهارة، بينما تم العثور على ثلاثة ضحايا آخرين في مبنى سكنى منهار يوم الجمعة.

وبدأت الأمطار الغزيرة مساء الخميس في ووبنج، على بعد 210 كيلومترات من مدينة شيامين الساحلية، عاصمة إقليم فوجيان.

وتسببت العاصفة في تدمير محاصيل وانقطاع الكهرباء وتدمير 39 منزلا في المقاطعة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، وتم إجلاء 1600 شخص.

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