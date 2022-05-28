وزير عراقي يدعو إلى ضرورة التعاون مع فرنسا في مجال الطاقة النظيفة

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم السبت أن العراق لديه خطط ومشاريع عديدة لتطوير قطاعات إنتاج النفط الخام والطاقة النظيفة والاستثمار الأمثل للغاز بالتعاون المشترك مع الشركات العالمية المتخصصة.

ودعا عبد الجبار خلال اجتماعه بوزيرة الخارجية الفرنسية

كاثرين كولونا اليوم في باريس إلى" ضرورة التعاون في مجال الطاقة النظيفة مع فرنسا التي لديها سبق علمي في عدد من تقنيات وأساليب الطاقة، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسات العلمية الفرنسية في فتح جامعة فرنسية في بغداد وفتح مركز للتدريب وتطوير المهارات العالية في محافظة البصرة لتعزيز خدمات المجتمع المحلي للحصول على فرص عمل"، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية اليوم السبت.

وأكد عبد الجبار على عمق العلاقات التي تربط العراق وفرنسا، وأهمية توطيدها وتعزيز السلم المجتمعي والإقليمي، والتأكيد على تقارب وجهات النظر بخصوص مستقبل الطاقة في العالم، وضرورة موائمة خطط تعزيز طاقات الإنتاج للنفط والغاز مع حاجة الدول المستوردة ولا سيما الدول الكبيرة، مشيرا إلى أن العراق يعمل على زيادة إنتاح النفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2028.

من جانبها، عبرت وزيرة الخارجية الفرنسية عن رغبة بلادها بتعزيز "آفاق التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة وأهمية التعامل مع بغداد في مجال صناعة النفط والغاز لعموم البلاد وأهمية الملف من الناحية الاستراتيجية وبما يحقق مصالح كافة الأطراف ضمن الدولة الاتحادية".

وخلال زيارته الحالية إلى فرنسا، بحث وزير النفط العراقي مع المسؤولين بوزارتي الطاقة والاقتصاد الفرنسيتين، وشركة توتال إنيرجيز، التعاون في تنفيذ مشاريع لزيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام والغاز والطاقة المتجددة في العراق.