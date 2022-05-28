 محافظ المنوفية: توريد 121 ألف طن قمح بالشون والصوامع - بوابة الشروق
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محافظ المنوفية: توريد 121 ألف طن قمح بالشون والصوامع

مروة حماد
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 7:09 م | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 7:09 م

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الشونة الأسمنتية ببركة السبع بمدخل طريق شنتنا الحجر؛ للاطمئنان على انتظام سير عمل لجان استلام القمح وعملية والتوريد ومطابقتها للاشتراطات والضوابط.

ووجه أبو ليمون القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود لاستيعاب كافة الكميات الموردة من الأقماح، ونقلها أول بأول إلى الصوامع المجاورة وصوامع قويسنا الجديدة وعقب تشغيلها.

وأكد المحافظ استلام نحو ١٢١ ألف طن قمح في جميع الشون والصوامع بكافة أنحاء المحافظة، واستمع لشكوى مواطن يلتمس إقامة عدة مطبات صناعية على طريق كفر عليم لتهدئة سرعة السيارات، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وعلى الفور وجه المحافظ، رئيس المدينة، بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري، باتخاذ إجراءات عاجلة حيال الشكوى.

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