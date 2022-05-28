رئيس التيار الحر في لبنان ينفي مطالبة مجلس الوزراء إدراج بندي تغيير حاكم المصرف وقائد الجيش

نفى المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل اليوم السبت، ما تردد عن الطلب من مجلس الوزراء إدراج بندي تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش جوزيف عون.

وقال المكتب، في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم إن "هذه الأخبار، التي تقوم بعض الجهات المعروفة جيدا من قبلنا بترويجها إلى وسائل الإعلام وبعض الصحفيين، كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وأضاف أن "موقف رئيس التيار من حاكم مصرف لبنان هو علني ومعروف، ويطالب دوما بإقالته وبوضع هذا الأمر الملح على طاولة القرار في مجلس الوزراء، إلا أنه لم يطلب من أحد إدراج هذا البند في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أو قبلها، لعلمه أن رئيس الحكومة ووزير المالية يرفضان هذا الأمر ويؤمنان، مع مرجعياتهم، الحماية السياسية الكاملة للحاكم، بالرغم من كل الملاحقات القضائية والشوائب القانونية بحقه".

ووفق البيان: "ليس لرئيس التيار أي موقف، من قائد الجيش، ولم يصدر عنه أساسا أي مطلب بشأنه، ولو كان صحيحا انه طالب بإقالته لكان أعلن هذا الموقف صراحة، كما هي الحال مع حاكم المركزي".

وأشار إلى أنه "لا صحة إطلاقا لهذه المعلومات، ولا صحة اطلاقا لأي معلومة تقول انه تحادث بهكذا أمر مع أي أحد في البلد اطلاقا"، لافتا إلى أن "هناك من اخترع هذه الكذبة واستعملها، كعادته، لإيقاع الفتنة بين رئيس التيار وقائد الجيش، فأداؤه السياسي معروف في زرع النميمة والخلاف بين الناس، وعلى الرغم من أن رئيس التيار أوضح هذا الأمر، لكن ،للأسف، بقي الترويج الكاذب قائما".

وأعرب المكتب عن أسفه أن "تكون الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية الناس، بالأمن والمعلومات، هي مضللة خطأ، ومضللِّة عمداً للناس بمعلومات مغلوطة، وهذا يحصل حين تختلط عليها مهامها وتتحول من الأمن إلى السياسة، فتنسى الأمن وتتلهى بالسياسة".