 وزير الدفاع البلغاري يستقبل السفير المصري في صوفيا - بوابة الشروق
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وزير الدفاع البلغاري يستقبل السفير المصري في صوفيا


نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 11:30 ص | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 11:33 ص

استقبل وزير الدفاع البلغارى Dragomir Zakov، السفير خالد عمارة، سفير مصر في بلغاريا، يوم 26 مايو الجارى، حيث تناولت المقابلة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى المشاركة البلغارية الرفيعة والنشطة فى الدورة الثانية لمعرض الصناعات الدفاعية EDEX الذى عُقد بالقاهرة فى نوفمبر 2021.

وقد حرص وزير الدفاع البلغارى على الإشادة بدور مصر باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأثنى على التعاون المتميز بين البلدين، مؤكدا على الأهمية التى توليها صوفيا لتطوير العلاقات بين البلدين.

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