 خالد الصاوي يحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلمه للإيجار - بوابة الشروق
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خالد الصاوي يحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلمه للإيجار

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 9:32 ص | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 9:32 ص

شهد حفل ختام الدورة 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، الجمعة، حصول عدد كبير من الفنانيين على جوائز العام، وسط حالة كبيرة من البهجة والسعادة.

وحصل الفنان خالد الصاوي، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلمه "للايجار"، الذي عرض في العام الماضي، واعتذر عن عدم حضوره لتسلم الجائزة.

وكانت لجنة تحكيم هذه الدورة، والتي تشكّلت برئاسة المخرج علي إدريس وعضوية كل من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، قد اجتمعت في وقت سابق في نهاية شهر يناير الماضي على مدار يومين لمشاهدة الأفلام المشاركة في هذه الدورة، وتحديد جوائز المهرجان.

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