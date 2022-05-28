زيلينسكي يبحث هاتفيا مع جونسون فك حصار الموانئ الأوكرانية وتعزيز الدعم الدفاعي

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هاتفيًا اليوم السبت، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعزيز الدعم الدفاعي لبلاده، وفك حصار الموانئ الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، في تغريدة عبر موقع "تويتر" أوردتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "في إطار الحوار المعتاد، أجريت اتصالا هاتفيا آخر مع بوريس جونسون، وتحدثنا حول تعزيز الدعم الدفاعي، وتكثيف العمل على الضمانات الأمنية، وإمداد أوكرانيا بالوقود"، مضيفا أنه ينبغي العمل سويا من أجل منع حدوث أزمة غذاء وفك حصار الموانئ.

وكان الرئيس الأوكراني بحث أمس مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي سبل فك حصار صادرات القمح من أوكرانيا لمعالجة أزمة الغذاء التي تهدد الدول الأكثر فقرا في العالم.