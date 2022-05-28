توريد 582 ألف طن من الأقماح في موسم الحصاد بالشرقية

واصلت صوامع وشون محافظة الشرقية، عملها في استقبال القمح من الموردين والمزارعين من مختلف مراكز المحافظة، والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر، وشونة مطورة حكومية وخاصة معدة ومجهزة لاستقبال المحصول الاستراتيجي الأول في مصر.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة اليوم السبت، بلغت 626 طنًا و507 كيلوات قمح.

وبلغ توريد القمح من بداية الموسم وحتى الأمس 576 ألفًا و596 طنًا و177 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 582 ألفًا و859 طنًا و887 كيلو قمحًا.

وبلغ إجمالي ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى الآن 421 ألفًا و761 فدانًا، فيما أشار محافظ الشرقية إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفًا و222 فدانًا.