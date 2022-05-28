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رسميا – نفاد التذاكر الإلكترونية لنهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 3:40 م | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 3:40 م

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم نفاد التذاكر التي تم طرحها على الموقع الإلكتروني، والخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة من مساء الإثنين المقبل، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الاتحاد المغربي في بيان رسمي اليوم، السبت: « تعلن اللجنة المنظمة للمباراة التي ستجمع يوم الإثنين 30 مايو 2022 بين الأهلي المصري والوداد الرياضي، لحساب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أن التذاكر التي تم وضعها عبر الانترنت قد نفدت بالكامل».

وأضاف البيان: «تحيي اللجنة المنظمة بحرارة الحماس الكبير الذي أبداه المشجعون الراغبون في حضور هذه المباراة».

واختتم البيان: «تشدد اللجنة أنها لن تسمح للقاصرين الولوج إلى الملعب إلا إذا كانوا يتوفرون على تذكرة الدخول ومصحوبين بمرافق الذي يتوفر بدوره على التذكرة، حسب القوانين الجاري بها العمل».

وكان الاتحاد المغربي قد طرح تذاكر المباراة النهائية على الموقع الإلكتروني على ثلاث دفعات بدأت من الخميس وانتهت الدفعة الأخيرة اليوم السبت.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خصص 10 آلاف تذكرة لكل فريق، و5 آلاف تذكرة للرعاة، و20 ألف تذكرة للجمهور العام.


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