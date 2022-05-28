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خالد قمر: سنقاتل في الجونة لتفادي الهبوط

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 1:49 م | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 1:49 م

أكد خالد قمر، مهاجم فريق الجونة، أن الفريق سيقاتل من أجل البقاء في الدوري الممتاز وتفادي الهبوط في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد الفوز مساء أمس الجمعة، في افتتاح الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، أمام الاتحاد السكندري.

سجل خالد قمر هدف فوز الجونة على الاتحاد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة، على ملعب خالد بشارة، ليرفع رصيده للنقطة 21 في المركز الثالث عشر.

وقال خالد قمر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الاتحاد السكندري فريق كبير، ولا أستطيع أن أحتفل بالتسجيل أمامه، لأنه صاحب فضل كبير عليّ في مسيرتي الكروية».

وأضاف: «جماهير الاتحاد حرصت على دعم فريقها في ملعب الجونة، رغم بعد المسافة، ذلك الأمر ليس بجديد عليها، وأتمنى بقاء الفريق السكندري في الدوري الممتاز».

وتابع: «مشوار الدوري لا يزال طويلا، والمنافسة على البقاء صعبة للغاية، ولكننا في الجونة سنقاتل لتفادي الهبوط».

وأتم: «توقعت هز شباك الاتحاد، لأنني دائما ما أسجل أمامه».


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