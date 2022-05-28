 التصريح بدفن سائقين لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم على الطريق الإقليمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التصريح بدفن سائقين لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم على الطريق الإقليمي

فاطمة علي
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 11:44 ص | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 11:44 ص

صرحت جهات التحقيق بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، بدفن جثامين سائقين لقيا مصرعهما؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نقل يقودانها في الطريق الإقليمي بالاتجاه المؤدي إلى محافظة السويس.

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي في مدينة العاشر من رمضان بوصول جثتين لسائقين؛ جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين في الطريق الإقليمي.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على الطريق الإقليمي، في الاتجاه المؤدي إلى محافظة السويس، ما أسفر عن مصرع قائدي السيارتين.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي في مدينة العاشر من رمضان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن الجثتين عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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