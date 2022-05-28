



شيعت اليوم السبت، جثمان والد الملكة رانيا العبد لله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من ‏مسجد قيادة الحرس الملكي.‏



ونشر الديوان الملكي الأردني صورا من مشاركة ملك الأردن، وولي عهده، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في تشييع جثمان والد الملكة رانيا، الطبيب فيصل صدقي الياسين، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية.



وذكر بيان الديوان الملكي أنه شارك في تشييع الجنازة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، وعدد من الأمراء وأسرة الفقيد.





وأعلن الديوان الملكي الأردني، الحداد لمدة سبعة أيام على وفاة والد الملكة رانيا، الطبيب الدكتور فيصل صدقي الياسين، اعتبارا من أمس الجمعة.



وولد الدكتور فيصل الياسين في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها، قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة، ثم توجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في إيرلندا الشمالية.



وانتقل الراحل عام 1961 إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء الأجانب الذين حصلوا على ترخيص.



وبعد 30 عاما قضاها في ممارسة مهنة الطب، عاد إلى الأردن ليتقاعد ويستقر فيها حتى توفاه الأجل.

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يشاركان في تشييع جثمان والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين، رحمه الله، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية #الأردن pic.twitter.com/Dt8OOIFF7p — RHC (@RHCJO) May 28, 2022