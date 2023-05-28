تشيلي تتوقع توسعا في التجارة الدولية من خطتها بشأن الليثيوم

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تتوقع حكومة تشيلي أن تؤدي استراتيجيتها الجديدة بشأن الليثيوم إلى توسيع العلاقات التجارية الدولية مع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الصناعة.

وقالت نائبة وزير التجارة في تشيلي كلوديا سانهويزا، إن إدارة الرئيس جابرييل بوريك تجري محادثات مع أكثر من 40 مستثمرا من أكثر من عشر دول مهتمة بالاستثمار في صناعة الليثيوم في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

ورفضت سانهويزا أن تكون أكثر تحديدا.

وأضافت: "خطتنا بشأن الليثيوم ستعمق ما لدى تشيلي مع بقية العالم من حيث التجارة والاستثمارات".

وتمتلك تشيلي أكبر احتياطيات في العالم من الليثيوم ، وهو معدن مهم للانتقال العالمي للطاقة النظيفة.