مصرع شاب غرقا في الخارجة بالوادي الجديد

لقي شاب مصرعه غرقا في بحيرة تابعة لإحدى شركات الاستثمار الزراعي شمال مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وتم استدعاء قوات الإنقاذ والحماية المدنية من محافظة أسيوط، والتي تمكنت من العثور على الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد بغرق شاب يدعى "محمود.ف.ح"، 36 سنة، مقيم بمدينة الخارجة، داخل بركة مياه لبئر جوفي تابع لإحدى شركات الاستثمار الزراعي شمال المدينة، وتم استخراج الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.