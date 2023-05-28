سول: حادث فتح باب الطائرة قبل هبوطها يؤدي إلى وقف بيع المقاعد أمام مخارج الطوارئ

قررت شركة «آسيانا» للخطوط الجوية، والتي تعرضت لحادث فتح باب الطائرة قبل هبوطها، وقف بيع تذاكر المقاعد الواقعة أمام مخارج الطوارئ، وذلك بحسب ما نشرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب».

وصرحت شركة «آسيانا» اليوم الأحد، أنها قررت وقف بيع المقاعد الواقعة أمام مخارج الطوارئ لجميع الطائرات من طراز «A321-200» ابتداء من اليوم، حيث تمتلك الشركة 11 طائرة من هذا الطراز بها 174 مقعدا، و3 طائرات بها 195 مقعدا.

يذكر أن الطائرة التي شهدت الحادث تحتوي على 195 مقعدا، وبها المقعد «31A» أمام مخرج الطوارئ.

وجاء هذا القرار ضمن إجراءات أمنية، ويطبق القرار حتى في حالة امتلاء المقاعد، حسبما أوضحت الشرطة دون تحديد فترة تطبيق القرار.

لكن الشركة واصلت بيع تذاكر المقاعد أمام مخارج الطوارئ في الطائرات من الطرازات الأخرى.

وفتح أحد ركاب الطائرة باب مخرج الطوارئ قبل دقائق من هبوط الطائرة، مما تسبب في إثارة الذعر لدى الركاب.

وطلبت الشرطة من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال للمتهم، لانتهاكه قانون الأمن الجوي.