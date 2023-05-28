الشرطة الألمانية تشيد بجماهير دورتموند بعد خسارة لقب الدوري

أشادت الشرطة الألمانية بجماهير دورتموند التي تحلت بضبط النفس عقب خسارة الفريق لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) بطريقة دراماتيكية، مساء السبت.

وكان الفوز على ماينز سيمنح دورتموند لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2012، لكن الفريق تعادل 2/2، فيما سجل بايرن ميونخ هدفا متأخرا في شباك كولون ليحقق لقب الدوري للمرة 11 على التوالي وبفارق الأهداف.

وذكرت شرطة دورتموند أن هناك حالات فردية فقط، وهو أمر معتاد في مباراة بالدوري الألماني.

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات تليفزيونية: "على خلاف ذلك فقد كانت الجماهير في الملعب وفي المدينة مسالمة".

وقبل المباراة بأكثر من ست ساعات، بدأت الجماهير في الانتظام في طوابير في مركز المدينة، وأظهرت كاميرات المراقبة في "ألتير ماركت" وهو نقطة التقاء شهيرة لجماهير دورتموند، طوابير طويلة من الجماهير أمام الحانات، فيما تجمع أخرون حول الإذاعات والهواتف.

وغرد النادي، المعروف باسم الأصفر والأسود مع صورة : "مرحبا في دورتموند".

وكان دورتموند قد تلقى أكثر من 300 ألف طلب لتذاكر المباراة أمام ماينز، لكن الملعب يتسع فقط لحوالي 81 ألف متفرج.

يذكر أنه غير مسموح بنقل المباريات في الأماكن العامة بسبب حقوق البث، لكن تم السماح للحانات بعرض المباراة.