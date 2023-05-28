مقرر لجنة التعليم: إنشاء مجلس التدريب خطوة أولى لإعادة هيكلة المنظومة

رأى جمال شيحة مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي في الحوار الوطني، أن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب سيكون الخطوة الأولى لإعادة هيكلة هذه المنظومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، مساء الأحد، أنّ هناك حاجة لإعادة هيكلة منظومة التعليم لضمان ديمومة السياسات.

وأشار إلى أن هذا الأمر يمثل نقطة البداية، موضحا أنّ السنوات الـ30 سنة ماضية شهدت محاولات وصفها بالمخلصة لإصلاح التعليم، لكن دون جدوى.

وأرجع هذا الامر إلى عدم ديمومة السياسات، مشيرا إلى أن السائد كان أنه مع تغيير المسئول كانت تتغير السياسات.

وأشاد بخطوة عرض مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب لمناقشته في الحوار قبل إرساله إلى مجلس النواب، مشددا على أن تكون هناك لجنة عليا تشرف على وضع الاستراتيجيات والخطط ومتابعة تنفيذها.

ولفت إلى أن هناك فرصة تاريخية أمام كل الأطراف من أصحاب المصلحة سواء الخبراء أو الاتجاهات السياسية المختلفة للإدلاء برأيها في هذا المشروع ليخرج بالصورة التي تحقق الهدف منه.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد نشر مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الذي أعده مجلس الوزراء، كما دعا مجلس الأمناء إلى المشاركة بالرأي.