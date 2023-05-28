رفع درجة الاستعداد بالبحر الأحمر بعد تحذيرات الأرصاد الجوية

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رفعت محافظة البحرالأحمر درجة الاستعداد بعدد من القطاعات الخدمية لمتابعة حالة الطقس ومجابهة الأمطار المحتملة بعد تحذير الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتتابع غرفة عمليات المحافظة - وفق بيان اليوم الأحد - حالة الطقس بمختلف مدن المحافظة بالتنسيق مع المديريات المختلفة، حيث شهدت مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا أمطارا خفيفة.

وكلف رئيس مدينة سفاجا ياسر شعبان إدارة الأزمات بالوحدة المحلية للمدينة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لاتخاذ كل التدابير لمتابعة حالة الطقس والأمطار المحتملة ونشر سيارات شفط المياه بعدة مناطق وتمركزات مختلفة.

وفي مدينة رأس غارب، رفعت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب حالة الطوارئ وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس واتخاذ الإجراءات الاحترازية ودفع المعدات وسيارات شفط المياه إلى عدة تمركزات في نطاق المدينة وعلى الطرق.