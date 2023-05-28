أعرب طارق حامد، نجم وسط اتحاد جدة، عن سعادته البالغة عقب التتويج بلقب الدوري السعودي مع العميد، مؤكدًا أن الأفضل لم يأت بعد.

ونجح طارق حامد وأحمد حجازي في التتويج بلقب الدوري السعودي مع اتحاد جدة بعد الفوز على الفيحاء 3-0 أمس السبت ورفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق 5 نقاط عن النصر الوصيف، ليحسم اللقب رسميا قبل جولة من ختام المسابقة للمرة 9 في تاريخه.

وقال طارق حامد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" الحمد لله والشكر لله، ألف مبروك لجمهورنا وإدارتنا، شكرا لدعمكم وحبكم ومساندتكم".

أضاف:" طموحنا ليس له نهاية، والأفضل لم يأت بعد".

في سياق متصل أفادت شبكة "سوفا سكور" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أن لاعبا نادي الاتحاد أحمد حجازي وطارق حامد أصبحا من اللاعبين المصريين القلائل المتوجين بلقب دوري روشن السعودي بعد عماد متعب مع الاتحاد أيضًا، محمد عبد الشافي مع الأهلي، وأحمد علي مع الهلال".

أضافت:" كما سيصبح أحمد حجازي أول قائد فريق مصري الجنسية يتوج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين".