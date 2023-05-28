لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين لشغل الوظائف القيادية

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهي التجديد لوظائف أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومدير عام مكتب رئيس الجامعة، ومدير عام أمانة المجالس، وأمين كلية التجارة، ومدير عام الشئون الطبية، ومدير عام الدراسات العليا والبحوث، وأمين كلية الهندسة بشبرا، كما شمل التجديد أيضا وظائف كل من مدير عام الشئون الإدارية، أمين كلية الزراعة، أمين كلية التربية، أمين كلية الآداب، أمين كلية الحقوق، ومدير عام شئون التعليم.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات، التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد رئيس الجامعة، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف، طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها، برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق ببنها.