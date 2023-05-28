وزير الخارجية الإسرائيلي يجري زيارة إلى سلوفاكيا وكرواتيا والمجر والنمسا

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن وزير الخارجية إيلي كوهين، سيغادر اليوم الأحد للقيام بجولة دبلوماسية إلى سلوفاكيا وكرواتيا والمجر والنمسا، وذلك وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء.

ويشار إلى أن الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي إلى سلوفاكيا، كما أنها أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي منذ عشر سنوات إلى زغرب، عاصمة كرواتيا.

كما تعد الرحلة هي السابعة التي يقوم بها كوهين إلى أوروبا منذ توليه منصبه قبل خمسة أشهر، وهي جزء من الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتعميق العلاقات مع الدول التي تدعم إسرائيل في الاتحاد الأوروبي.