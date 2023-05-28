 وزير الخارجية الإسرائيلي يجري زيارة إلى سلوفاكيا وكرواتيا والمجر والنمسا - بوابة الشروق
الأحد 28 مايو 2023 3:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الإسرائيلي يجري زيارة إلى سلوفاكيا وكرواتيا والمجر والنمسا

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 3:05 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 3:05 م

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن وزير الخارجية إيلي كوهين، سيغادر اليوم الأحد للقيام بجولة دبلوماسية إلى سلوفاكيا وكرواتيا والمجر والنمسا، وذلك وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء.

ويشار إلى أن الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي إلى سلوفاكيا، كما أنها أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي منذ عشر سنوات إلى زغرب، عاصمة كرواتيا.

كما تعد الرحلة هي السابعة التي يقوم بها كوهين إلى أوروبا منذ توليه منصبه قبل خمسة أشهر، وهي جزء من الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتعميق العلاقات مع الدول التي تدعم إسرائيل في الاتحاد الأوروبي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك