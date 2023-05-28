أوكرانيا تصد 21 هجوما روسيا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد 21 هجوما روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية على محاولات الاستيلاء على منطقتي لوهانسك ودونيتسك.



وقالت الهيئة إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شن العدو ثلاث هجمات صاروخية، (منها هجومان صاروخيان بصواريخ طراز إس-300 المضادة للطائرات ضد كراماتورسك)، و13 هجوما جويا، كما شن نحو 30 هجوم قصف بأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق ضد مواقع قواتنا والمناطق المأهولة بالسكان".



وأضافت: "احتمال شن العدو، هجمات صاروخية وجوية على أهداف في أنحاء أوكرانيا لا يزال مرتفعا".



وأعلنت الهيئة أن سلاح الجو الأوكراني شن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أربع هجمات على مناطق يتركز فيها أفراد ومعدات العدو، بالإضافة إلى ثلاث هجمات على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية.