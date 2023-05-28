تونس تضع خططا للتحكم في الطاقة في أكثر من 6 آلاف مسجد بالبلاد

قالت وكالة التحكم في الطاقة (حكومية) في تونس، إنها ستبدأ في النصف الثاني من العام الجاري في تطبيق برنامج للتحكم في استهلاك الطاقة في نحو 6100 مسجد وجامع في البلاد باستخدام أجهزة مقتصدة والطاقة الشمسية.

وسيشمل البرنامج في مرحلة أولى 147 مسجدا وجامعا في ولاية توزر جنوب البلاد والمصنفة كولاية صديقة للبيئة، قبل تعميمها لاحقا على باقي الجهات.

وقال مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عبد القادر البكوش، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن كلفة البرنامج ستبلغ نحو 100 مليون دينار تونسي (32.2 مليون دولار أمريكي)، سيقع توفير جزء منها من قبل صندوق الانتقال الطاقي، والباقي تمويلات من شركاء عبر خطوط تمويل أو هبات.

وكانت الحكومة أعلنت عن مشاريع للطاقة المتجددة بقيمة 1.6 مليار دولار للفترة ما بين 2023 و2025، ضمن مساعي لخفض كافة الدعم في هذا القطاع والحد من العجز الطاقي وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

ووفق المسئول يبلغ إجمالي فواتير استهلاك الكهرباء في المساجد سنويا نحو 20 مليون دينار (6.4 مليون دولار أمريكي) تسددها وزارة الشؤون الدينية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.وتستأثر خدمات الإنارة والتكييف وحدها بحوالي 70% من تلك الكلفة.

وأضاف البكوش أن البرنامج الوطني سيسمح بتوفير 21% من فاتورة الاستهلاك في مجال الإنارة.

ويشمل البرنامج الوطني وضع أجهزة إنارة مقتصدة وأجهزة تحكم عن بعد ومحطات للطاقة الشمسية بالمساجد والجوامع، ما سيمكن من توفير كامل حاجياتها المتبقية من الكهرباء والمقدرة بـ79%.

ووضعت تونس هدفا لبلوغ نسبة انتاج 30% للكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول العام 2030.