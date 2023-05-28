الزراعة: معرض زهور الربيع هذا العام يتزامن مع المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش أن معرض (زهور الربيع) الـ 90، المقام هذا العام بالمتحف الزراعي في الدقي بالجيزة يأتي في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة "100 مليون شجرة"، بهدف التوسع في زيادة نسبة المسطحات الخضراء والتشجير، لما له من فوائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية.

وقال المتحدث باسم الزراعة- في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح الخير يا مصر)، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري- "نحن حريصون على توفير الأشجار بسعر التكلفة؛ لتكون مناسبة بكل أنواعها للجميع سواء الأشجار المثمرة أو الخشبية أو أشجار الزينة".

وأوضح أن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" المقام على هامش معرض زهور الربيع يستهدف بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار مبادرة الرئيس السيسي لمحاربة الغلاء، وكذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة قبل عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى نقل معرض زهور الربيع من حديقة الأورمان إلى المتحف الزراعي، في إطار خطة الدولة لتطوير الحدائق والمتنزهات.

وأضاف: "المعرض يضم أكثر من 200 عارض يقومون بتجهيزات كبيرة داخل المعرض قبيل بدءه"، مؤكدا أن حجم إقبال العارضين هذا العام كبير للغاية، وذلك نتيجة لما لمسوه من نتائج خلال مشاركتهم الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن المعرض مفتوح أمام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء ولمدة شهر.