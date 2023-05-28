تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، أعمال التطوير بأحد الفنادق الشهيرة الهامة بمدينة دهب، يرافقه عددًا من القيادات التنفيذية، ورئيس مدينة دهب، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص المالكة للفندق، وشملت أعمال التطوير مطاعم وبارات ومساج وأماكن تراثية بدوية تطل على ساحل البحر الأحمر.



واستمع المحافظ ومرافقيه لشرح مبسط عن إمكانيات الفندق، ويتضمن مسبح على طراز البحيرة، وغرف الضيوف العصرية تطل على شرفات مفروشة، وتتميز جميع الغرف بتصاميم ذات ألوان دافئة، وتحتوي على تلفزيون وميني بار، ويحيط بالفندق الجبال الوردية، ويطل على شاطئ رملي بطول 650 متر على خليج العقبة، يمكن للضيوف الاسترخاء مع علاج المساج، أو الاستمتاع بالتمرّن في مركز اللياقة البدنية.



وأثني المحافظ على أعمال التطوير والتوسعة بالفندق، مؤكدًا أن الفنادق السياحية بدهب بدأت في التطوير لتتماشى مع مختلف الأذواق والجنسيات السياحية، وتستعد للموسم السياحي المقبل، إضافة إلى زيادة فرص العمل المباشرة غير المباشرة لشباب المدينة.



ولفت إلى أن موقع الفندق متميزًا لكونه يقع على البحر، وعلى بعد 3 كيلو متر من وسط مدينة دهب، كما يقع هذا المنتجع على بعد 88 كيلو متر من مطار شرم الشيخ الدولي.



