اتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ألمانيا بنشر "الأكاذيب ".. مؤكدة أن موسكو مضطرة للرد على خطوات ألمانيا المعادية تجاهها، مشيرة إلى أن روسيا ليست البادئة بالتصرفات غير الودّية.



ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن تصريحات صحفية لزاخاروفا لوسائل إعلام ألمانية اليوم السبت: "أن الكثير من الخطوات المعادية يتم اتخاذها ضد روسيا تحمل في طياتها طبيعة معادية للروس"، مضيفة أن وزارة الخارجية الألمانية تعمل سرا وتكذب على أوساط الرأي العام فى المانيا خاصة فيما يتعلق بأسباب طرد الدبلوماسيين الروس.