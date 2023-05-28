اعتقال أكثر من 1500 شخص خلال احتجاج مناخي في لاهاي

ارتفع عدد النشطاء الذين اعتقلوا خلال احتجاج المناخ في لاهاي أمس السبت، من عدة مئات في البداية إلى أكثر من 1579 شخصا ، وفقا للشرطة الهولندية.

ولا يزال معتقل واحد فقط رهن الاحتجاز اليوم الأحد، وهو متهم بعضّ شرطي.

ووفقا لمكتب المدعي العام، يجري التحقيق مع ما مجموعه 48 مشاركا لارتكابهم جرائم جنائية، بما في ذلك الإهانة والإضرار بالممتلكات وعرقلة حركة المرور.

ولن يتم إجراء تحقيقات ضد الأشخاص الآخرين الذين تم اعتقالهم لفترة مؤقتة، حسبما قررت هيئة إنفاذ القانون.



وكانت تلك هي المرة السابعة التي يسعى فيها النشطاء إلى إغلاق طريق سريع.

وانضم عدة آلاف من الأشخاص إلى الاحتجاج، وفقا للتقديرات.