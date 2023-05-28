 مرتديان الزي القوقازي.. زوجان تركيان يدليان بصوتهما في الانتخابات (فيديو) - بوابة الشروق
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مرتديان الزي القوقازي.. زوجان تركيان يدليان بصوتهما في الانتخابات (فيديو)

هديل هلال
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 3:19 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 3:19 م

 

عرضت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» مقطع فيديو يرصد إدلاء زوجين يرتديان الزي القوقازي في ولاية قارص التركية، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد.

وانطلقت في عموم تركيا، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

ويدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 وحتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وفق وكالة «الأناضول».

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.

ويتنافس في الجولة الثانية؛ مرشح «تحالف الجمهور»، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح «تحالف الأمة» كمال كليتشدار أوغلو.

وفي الانتخابات سيدلي ما يزيد على 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد.

وتجري الجولة الثانية لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ50% من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو الجاري.

 


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