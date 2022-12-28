صلاح يعدد مميزات جاكبو

أشاد محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي، بقدرات الهولندي كودي جاكبو، زميله في الفريق، بعد الأداء المميز الذي قدمه الأخير في الموسم الحالي.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها شبكة «ليفربول إيكو»: «جاكبو نوعا ما يشبه فيرمينو. يحب أن يتراجع إلى الخلف وأحيانا يلعب في مركز 8، لاعب الوسط المتقدم».

وأضاف: «إنه يعرف كيف يلعب كرة القدم.. هذا أمر مؤكد.. لست قلقا إذا لم يزر الشباك، طالما الفريق يفوز فإن جاكبو سيسجل الأهداف على أي حال».

وتابع: «أتحدث مع جاكبو دائما، إنه شخص ذكي ويريد التعلم، أقول له دائما لا تستمع لأي انتقادات، فقط العب بأسلوبك ولا تقلق بشأن ما يقوله الناس، لأن ربما لن تسجل كثيرا في بعض الأحيان، لذلك فإن هذه نصيحتي لك».

وأتم: «أقول له فقط العب كرة القدم بأسلوبك واسترخي واستمتع بدورك في الفريق».