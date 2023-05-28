قال الفنان وليد توفيق، إنه انبهر بالتطور الذي شهدته مدينة القاهرة في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنه لم يجري زيارة إلى مصر مدة طوية؛ بسبب جائحة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت: «كنت أسمع وأنا في لبنان ودبي، بيقولوا روحوا شوفوا اللي بيحصل في مصر والشوارع المنورة والشيخ زايد والتجمع».

واستطرد: «انبهرت باللي شفته في القاهرة - رغم الظروف – الناس عايشة الحمد لله والمدن منورة بطريقة جميلة، والله العظيم مش بجامل، ووالله أحلى من أمريكا أنا بتكلم بجد».

وأشار إلى أنه ذهل بالمستوى الذي وصلت إليه القاهرة، معقبًا: «مبسوط لإني بموت في مصر وشعب مصر، القاهرة حبيبة قلبي والمدينة اللي بحبها واللي ليها فضل عليا واشتغلت مع نجومها كلهم».

ولفت إلى أنه غنى أغنية «مصر يا أم السلام» بعد الثورة ولحنها في بيروت، ووزعها مع إسلام مرغني، مستطردًا: «كنت عاوز أصورها والنور مشع في مصر، أخذت القرار وصورت في الهرم والنيل والشوارع المضيئة».

وأعرب عن أسفه بسبب الأوضاع الصعبة التي آل إليها لبنان، مستطردًا: «لبنان كان بلد الجمال والخير النهاردة معندناش كهرباء، اللي كان معاشه 1000 دولار بياخد 60 دولارًا».

وأرجع سوء أوضاع لبنان إلى انفجار مرفأ بيروت وإفلاس البنوك، مختتمًا: «المتقاعدون والموظفون اندبحوا دبح في كارثة ربنا يخلصها منه، الناس تعبانة لكن إيماننا بالله نطلع من الحفرة اللي وقعنا فيها».