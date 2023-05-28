أمريكي توقف للتزود بالوقود فربح بطاقة يانصيب بمليون دولار

لم يعلم الأمريكي مايكل شليمر من ولاية كنتاكي أن حظه العثر التي تسبب في نفاذ الوقود لديه كان قصير الأجل، وأنه سيقوده لصفقة رابحة بمحطة وقود.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن شليمر فاز ببطاقة يانصيب بقيمة مليون دولار من بطاقة اشتراها يوم 18 مايو الجاري أثناء توقفه بالمحطة للتزود بالوقود.

وقال شليمر للمسؤولين عن بطاقات اليانصيب: "نفذ مني الوقود، وكان لدي 40 دولارا، فاشتريت وقود بقيمة 20 دولارا، ثم اشتريت بطاقة (من التي يتم خدشها)".

وخدش شليمر البطاقة التي اشتراها بـ20 دولارا، لينكشف الرمز الذي يؤدي إلى فوزه بجائزة اللعبة الكبرى وهي عبارة عن مليون دولار.

وعاد شليمر إلى المتجر بعدما أدرك أنه فاز بالجائزة. وقال: "أظهرت (البطاقة) للفتيات اللائي قمن ببيعها لي، لتصابا بالذهول. كان ملاك المتجر متواجدين، وبدأوا في الابتسام".

وسيحصل المتجر على 8 آلاف و620 دولارا نظير بيعه البطاقة الفائزة.

واختار شليمر تلقي المبلغ الإجمالي البالغ 862 ألف دولار بدلاً من تلقي 50 ألف دولار سنويًا على مدى عقدين. وحصل على شيك بمبلغ 616 ألف و330 دولارا بعد خصم الضرائب.

وقال شليمر إنه يخطط لشراء سيارة جديدة بينما سيدخر باقي الأرباح.