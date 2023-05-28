سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، مقاطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يوزع أمولًا على الأطفال، خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يوزع فيها الرئيس التركي النقود، فقد وزع النقود في على الأطفال المتواجدين من حوله خلال تواجده في مركز الاقتراع في مدينة إسطنبول، بالجولة الأولى للانتخابات.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، أعطى أردوغان حينها بعض الأطفال 200 ليرة فقط، فيما قدم للآخرين ألعابا وهدايا.

📍Gazeteci Burcu Uğur (@_BurcuUgur_ ) Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın Üsküdar'da oyunu kullandığı okulun önündeki görüntüleri paylaştı: pic.twitter.com/Yu12yMOFlp — 23 DERECE (@yirmiucderece) May 28, 2023

وانطلقت في عموم تركيا، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

ويدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 وحتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وفق وكالة «الأناضول».

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.

ويتنافس في الجولة الثانية؛ مرشح «تحالف الجمهور»، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح «تحالف الأمة» كمال كليتشدار أوغلو.

وفي الانتخابات سيدلي ما يزيد على 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد.

وتجري الجولة الثانية لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ50% من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو الجاري.