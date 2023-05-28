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اتهام أسترالي بتهريب كمية كبيرة من الهيروين

د ب أ
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 10:24 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 10:24 ص

 

قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، إنه قد تم إلقاء القبض على رجل من سيدني بسبب مزاعم تخطيطه لواحدة من أكبر عمليات تهريب الهيروين في تاريخ أستراليا الحديث.

وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان لها، أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في مطار سيدني أمس السبت، بعد ترحيله من تركيا.

وتوضح الشرطة أن الرجل استقر في عدد من الدول منذ مارس عام 2020، وهو مسئول عن الترتيب لاستيراد 347.9 كيلوجرام من الهيروين إلى سيدني في ديسمبر عام 2020، بينما كان يستقر في تايلاند.

وأضاف البيان أن الشرطة تعتقد أن الرجل له "صلات واسعة" بجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وكانت السلطات التركية، قد احتجزت الرجل لأول مرة في يناير، ووجهت إليه تهمة استيراد كمية من المخدرات الخاضعة للمراقبة عبر الحدود لأغراض تجارية، ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة.


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