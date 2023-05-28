حرر أب بلاغا رسميا في قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، يتهم فيه مستشفى خاص في بندر بلبيس بالإهمال الطبي في حق ابنه الرضيع البالغ من العمر 7 أشهر.



وقال والد الطفل محمد جمال محمد مسلمي، إن الطفل كان قد أصيب بنزيف مفاجئ من فتحة الشرج وذهب به إلى مستشفى "ال غ" الخاص في بندر بلبيس؛ لإسعافه وتشخيص حالته وعلاجه، إلا أن الفريق الطبي لم يقم بتشخيص الحالة لأكثر من 4 ساعات، وبعدها أخبروه بحاجة الطفل إلى نقل دم، قبل أن يتعرض أهل بيته للسباب من جانب طبيبة في المستشفى وممرض.



وأوضح والد الطفل، في تصريحات صحفية خاصة، أنه اتهم في بلاغه رقم 2752 جنح قسم شرطة بلبيس لسنة 2023، إدارة المستشفى والطبيبة "س. ص. ع"، والممرض "أ. إ. ع"، يتهمهم فيه بالإهمال الطبي بحق ابنه الطفل محمد، والتعدي عليه والتسبب في إصابته بشرخ في القدم.



وأكد والد الطفل، أن ابنه الطفل غادر المستشفى دون تشخيص حالته، فيما تعرض أهل بيته للسباب من جانب الطبيبة والممرض، وأنه حرر محضر بما حدث لأجل ألا يتكرر الأمر مع غيره.