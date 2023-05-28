فرجاني ساسي يكشف سبب زيارته إلى مصر

كشف التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك السابق والدحيل القطري، سبب زيارته إلى مصر في هذا التوقيت.

وقال ساسي في تصريحات تليفزيونية، إنه حضر إلى مصر في إجازة بعد نهاية الموسم الرياضي في قطر، موضحًا أنه اشتاق للأجواء هنا في القاهرة.

وأضاف: «أشعر بقيمتي هنا داخل القاهرة، خاصة وأن أي لاعب داخل مصر يقدم شيئا يحصل على قيمته من الجمهور».

وتابع: «موقف الحاجة سوزان والعقد موقف كبير وتأثرت بيه وشعرت بالإحراج وقتها، ولو كان المجلس وقتها استغل الموقف وأحضروا لي العقد كنت وقعت بالتأكيد؛ لأن موقفها كان نبيلا جدا».

وأتم: «ولكن وقتها لم أكن أعلم أحدًا من اللجنة التي تدير النادي، خاصة، وأنني قابلت 4 أو 5 رؤساء، ولو كانوا أذكياء كنت وقعت في وقتها».