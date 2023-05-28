تمكنت الإدارة العامة لمباحث المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، من ضبط تشكيل عصابي مسلح مكون من 4 متهمين تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بقرية عرب الكلابات مركز الفتح في محافظة أسيوط.

وكانت معلومات، وردت إلى العميد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد لمكافحة المخدرات، تفيد بتوزيع "ع. ع.ب.ش" 58 عاما، عاطل، "زعيم التشكيل"، ويعاونه نجليه "ش"، 28 عاما، عاطل، و"م"، 18 عاما، عاطل، وحفيده "أ"، 17 عاما، عاطل، المخدرات على عملائهم بقرى مركز الفتح.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع اللواء أحمد جمال مدير الأمن، واللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية، شكل فريق من ضباط مباحث المخدرات والمباحث الجنائية، ضم الرائد هشام النمر، والرائد أحمد مفتاح من مباحث المخدرات، والعقيد أحمد مخلوف وكيل فرع الشرق، برئاسة العميد أحمد البديوي رئيس مباحث المديرية.

وبمداهمة مكان اختباء المتهمين بمسكنهم، ضبطت كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو و600 جرام، ومبلغ 2000 جنيه، وطبنجة عيار 9 ملي، مطموسة الأرقام، و5 طلقات، وبندقية رصاص، وفرد روسي، و54 طلقة، و4 هواتف محمولة، وميزان حساس، ودراجتين دون لوحات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.