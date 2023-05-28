الهيئة العليا للانتخابات التركية: لم نسجل سلبيات تؤثر في عملية التصويت

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أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، عدم تسجيل أي تطورات سلبية حتى الآن، من شأنها التأثير على السير الطبيعي لعملية الاقتراع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، الأحد، عقب انتهاء عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأكد ينار إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها بحلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، بحب وكالة الأناضول التركية.

وأعرب عن أمله أن تجلب الانتخابات التي جرت اليوم الخير لتركيا وشعبها.

كما عبر عن شكره لجميع من شارك في عملية التصويت سواء الناخبون أو المنظمون لعملية الاقتراع.

وأردف: "لم نسجل حتى الآن أي تطورات سلبية من شأنها التأثير على السير الطبيعي لعملية الاقتراع".

وانتهت عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا الساعة 17: 00، الأحد، بعد انطلاقها في الثامنة صباحا.

وتنافس في جولة الإعادة كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 14 مايو الجاري.