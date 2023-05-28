أكد الملحن عمرو مصطفى، أنه يتعرض للحرب منذ بدايته، قائلًا: «من يومي بتحارب، وكان في ناس عايزه تسيطر عليا، وأنا محدش بيعرف يسيطر عليا، واكتشفت ده في ابني لكن جايبله دكاترة تعالجه لأنه هيتعب في الحياة أوي».

وأضاف خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن التحق بكلية الحقوق، وأثناء دخوله أحد المدرجات بالخطأ كان يغني، وفوجئ بالشاعر خالد تاج الدين يثني على صوته وتعرفا سويًا وأنتجا أول أغنية له بالجامعة «بعد ما فات الأوان».

وتابع: «قابلت الدكتور عادل عمر وهو صاحب تاريخ موسيقي كبير وكاتب أغنية أنا مهما كبرت صغير، ولحن أغنية للقضية الفلسطينية وفزت بلقب أحسن ملحن بجامعات مصر، وكان في حفلة لمحمد منير وشفتها حصلي رهبة وقررت أدخل المجال».

واستطرد أنه تعرف على الموزع الموسيقي مدحت خميس، وذهبا إلى الفنان عامر منيب، مؤكدًا أنه أول من أدخله استديو إم ساوند واكتشفه، وتزامن تواجد الشاعر عنتر هلال في الاستديو واُعجب بأدائه.