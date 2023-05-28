دول الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ تتوصل إلى اتفاق لتعزيز سلاسل التوريد



توصل وزراء التجارة في 14 دولة في "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" بقيادة الولايات المتحدة إلى اتفاق، لتعزيز سلاسل التوريد، للمواد الأساسية مثل الرقائق والمعادن المهمة.

وذكرت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية ووزارة التجارية الأمريكية أن الدول الـ14، بما في ذلك كوريا الجنوبية وأمريكا، اختتمت المفاوضات حول اتفاق تاريخي بشأن سلاسل التوريد، للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

والدول الـ14، هي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا واليابان وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

وهذا أول اتفاق بين الدول الأعضاء المؤسسين المشاركين الـ14، بالإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الذي تم تدشينه في مايو العام الماضي، وأيضا أول اتفاق دولي حول سلاسل التوريد.

ووافق شركاء "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" على تشكيل شبكة للاستجابة للأزمات لسلاسل التوريد، يمكن أن تكون بمثابة قناة اتصالات طارئة، عندما يواجه شريك واحد أو أكثر أزمة حادة في سلاسل التوريد.