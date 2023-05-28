انتهاء التصويت في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية

أغلقت صناديق الاقتراع في تركيا، منذ دقائق، عقب إدلاء الناخبين بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وصوت الأتراك، اليوم الأحد، في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية وهي الأولى التي تشهدها البلاد، ويتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال كليتشدار أوغلو.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا صباحا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، حيث يصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات​​​​​​​.

وقال أردوغان اليوم إن "الديمقراطية التركية تشهد للمرة الأول انتخابات رئاسية من جولتين"، مبينا أنه "لا توجد دولة تبلغ فيها نسب المشاركة بالانتخابات 90٪ لكن في تركيا بلغت هذه النسبة".

فيما قال كليتشدار أوغلو "أصبحنا على مسافة قريبة من تحديد المستقبل".